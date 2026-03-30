Zara incanta il pubblico in fiera | le Unità Cinofile dell’Arma protagoniste a PetShow

Durante il primo PetShow Nordest, tenutosi nel fine settimana alla Fiera di Pordenone, Zara, un giovane pastore tedesco, ha attirato l’attenzione dei visitatori per il suo portamento elegante e il suo sguardo attento. La manifestazione ha visto la partecipazione delle Unità Cinofile dell’Arma, coinvolte nelle attività dimostrative e nelle esposizioni dedicate ai cani.

È stata Zara, giovane pastore tedesco dal passo elegante e dallo sguardo vigile, a conquistare i cuori dei visitatori del primo PetShow Nordest, ospitato nel weekend alla Fiera di Pordenone. Allo stand dell’Arma dei Carabinieri, tra foto, curiosità e dimostrazioni pratiche, l’attenzione si è concentrata sul lavoro delle Unità Cinofile, una realtà operativa affascinante e poco conosciuta che unisce disciplina, empatia e dedizione assoluta. Gli uomini del Nucleo Cinofili di Torreglia (Padova) hanno mostrato le incredibili capacità dei loro compagni a quattro zampe, specializzati nella ricerca di persone scomparse e nella lotta contro droga ed esplosivi. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Zara incanta il pubblico in fiera: le Unità Cinofile dell’Arma protagoniste a PetShow Articoli correlati Le unità Cinofile si riuniscono sotto il segno del PatronoIn occasione della ricorrenza di Sant’Antonio Abate, patrono degli animali, la Questura di Bologna ha ospitato la tradizionale cerimonia di... Firenze, aeroporto: nuovi alloggi per i finanzieri. Anche box per le unità cinofileFIRENZE – Inaugurati i nuovi alloggi provvisori riservati al personale del 1° Nucleo Operativo Metropolitano della Guardia di Finanza di Firenze, in...