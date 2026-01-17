Le unità Cinofile si riuniscono sotto il segno del Patrono

In occasione della festa di Sant’Antonio Abate, patrono degli animali, la Questura di Bologna ha organizzato la tradizionale benedizione delle Unità Cinofile. L’evento ha rappresentato un’occasione di incontro e confronto tra le diverse forze di polizia e le unità specializzate nel servizio agli animali, rafforzando il legame tra le istituzioni e la comunità locale.

In occasione della ricorrenza di Sant'Antonio Abate, patrono degli animali, la Questura di Bologna ha ospitato la tradizionale cerimonia di benedizione delle Unità Cinofile, trasformandola in un momento di incontro tra tutte le divise del territorio. Una scelta voluta dal Questore Gaetano Bonaccorso, che ha ribadito come la collaborazione tra le diverse forze sia il pilastro fondamentale per il presidio della sicurezza cittadina: "Il legame tra il conduttore e il cane è profondo e imprescindibile," è emerso durante l'incontro, "ma altrettanto fondamentale è il legame tra le istituzioni che servono la collettività".

