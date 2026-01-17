Sono stati inaugurati a Firenze nuovi alloggi temporanei destinati al personale del 1° Nucleo Operativo Metropolitano della Guardia di Finanza, in servizio presso l’aeroporto “Amerigo Vespucci”. La struttura include anche spazi dedicati alle unità cinofile, migliorando le condizioni di lavoro e l’efficienza delle attività di sicurezza aeroportuale.

FIRENZE – Inaugurati i nuovi alloggi provvisori riservati al personale del 1° Nucleo Operativo Metropolitano della Guardia di Finanza di Firenze, in servizio presso lo scalo aeroportuale “Amerigo Vespucci”. La struttura, ubicata all’interno del sedime aeroportuale, è destinata ad accogliere una dozzina di militari, uomini e donne, impegnati nei servizi operativi aeroportuali. Il modulo abitativo comprende inoltre i nuovi box dedicati alle unità cinofile, i cosiddetti “finanzieri a quattro zampe”, componente essenziale nelle attività di controllo e sicurezza svolte presso lo scalo. Il Sindacato Italiano Lavoratori Finanzieri (S. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Firenze, aeroporto: nuovi alloggi per i finanzieri. Anche box per le unità cinofile

Leggi anche: Giro di vite contro lo spaccio a Grosseto: finanzieri in campo con le unità cinofile

Leggi anche: Una giornata speciale per i ragazzi della cooperativa con le unità cinofile della Guardia di Finanza

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Inaugurati i nuovi alloggi temporanei per i finanzieri dell’aeroporto di Firenze; Aeroporto di Peretola, anche l'Università contro la Via per la nuova pista; Ricorso contro la nuova pista dell’aeroporto di Firenze masterplan 2035; Diktat del Comune: stop alienazioni: In 18 mesi rigenerati 25 immobili.

Aeroporto Firenze, notificati ricorsi sei Enti locali contro decreto Via - I Comuni di Sesto Fiorentino, Calenzano, Campi Bisenzio, Carmignano e Poggio a Caiano e la Provincia di Prato hanno provveduto ieri alla notifica dei ricorsi contro il decreto di Valutazione di impatt ... msn.com