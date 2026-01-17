Firenze aeroporto | nuovi alloggi per i finanzieri Anche box per le unità cinofile
Sono stati inaugurati a Firenze nuovi alloggi temporanei destinati al personale del 1° Nucleo Operativo Metropolitano della Guardia di Finanza, in servizio presso l’aeroporto “Amerigo Vespucci”. La struttura include anche spazi dedicati alle unità cinofile, migliorando le condizioni di lavoro e l’efficienza delle attività di sicurezza aeroportuale.
FIRENZE – Inaugurati i nuovi alloggi provvisori riservati al personale del 1° Nucleo Operativo Metropolitano della Guardia di Finanza di Firenze, in servizio presso lo scalo aeroportuale "Amerigo Vespucci". La struttura, ubicata all'interno del sedime aeroportuale, è destinata ad accogliere una dozzina di militari, uomini e donne, impegnati nei servizi operativi aeroportuali. Il modulo abitativo comprende inoltre i nuovi box dedicati alle unità cinofile, i cosiddetti "finanzieri a quattro zampe", componente essenziale nelle attività di controllo e sicurezza svolte presso lo scalo.
