Zanetti cuore Azzurro | Siamo tutti con Rino | sarà dura ma l’Italia…

Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter e ex calciatore celebre, ha espresso il suo sostegno all’Italia in vista dello spareggio contro la Bosnia. Ha dichiarato che sarà una partita difficile, ma che la squadra ha tutte le possibilità di affrontarla. La sua posizione si aggiunge a quella di altri tifosi e giocatori che seguono con attenzione l'incontro decisivo per la qualificazione.

Javier Zanetti, Vicepresidente dell’ Inter e icona del calcio mondiale, ha voluto far sentire la propria voce in vista dello spareggio decisivo tra Italia e Bosnia. Ai microfoni di SportMediaset, lo storico capitano nerazzurro ha espresso totale sostegno al progetto azzurro guidato da Gennaro Gattuso. “ Siamo tutti con Rino, questo è l’ultimo passo per il Mondiale “, ha esordito Zanetti, sottolineando l’importanza cruciale di una sfida che vale l’accesso alla rassegna iridata. Secondo l’alto dirigente interista, la chiave del match risiederà nel carattere e nella tempra dei singoli protagonisti in campo. Nonostante le insidie di una trasferta ostica, Zanetti si è detto fiducioso nelle potenzialità della squadra: “ Serve grande personalità, sarà dura ma l’Italia ha giocatori che possono fare bene “. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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