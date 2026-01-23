Due ex giocatori di Seravezza, Coly e Bocci, sono fiduciosi in vista della prossima trasferta del Montevarchi a Seravezza. Nonostante l’ottimo rendimento casalingo degli avversari, che hanno vinto tutte le partite, i due atleti esprimono ottimismo e preparazione per affrontare la sfida. La loro esperienza e determinazione rappresentano un elemento positivo per l’Aquila in questa importante trasferta di Serie D.

MONTEVARCHI Due ex "giocano" in anticipo la trasferta di dopodomani a Seravezza e, nonostante la forza degli avversari che in casa hanno vinto tutte e dieci le partite disputate, Coly e Bocci (nella foto) sono fiduciosi sulle chances del Montevarchi di non tornare a mani vuote dalla Versilia: "A Seravezza – afferma il difensore rossoblù – ho trascorso due anni positivi, specie il secondo concluso con la vittoria nella finale play-off. Ricordo, quindi, con piacere l'esperienza. Domenica affronteremo una squadra che, pur perdendo qualche elemento di spessore, ha saputo mantenere un'intelaiatura solida e ha confermato giocatori di valore nei ruoli-chiave.

Serie D: i due, entrambi ex Seravezza, guardano con fiducia alla prossima trasferta del Montevarchi. "Sarà dura ma noi siamo pronti». Coly e Bocci lanciano le quotazioni dell'Aquila

