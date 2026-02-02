Vivere vicino agli alberi e alle aree verdi riduce il rischio di malattie cardiache. È stato dimostrato che il benessere del cuore migliora se si abita in zone con molti alberi, mentre i semplici prati non bastano. La posizione del nostro appartamento può fare davvero la differenza per la salute del nostro cuore.

Ce lo hanno detto tante volte. Anche il luogo in cui si vive conta in termini di benessere di cuore ed arterie. E sono molte le osservazioni epidemiologiche che indicano quanto e come aiuti vivere nel verde, anche in città, a significare l’importanza dell’ambiente. Ma ragionare solamente in termini di presenza di verde urbano, sotto forma di parchi o spazi dedicati, forse non basta. Conta molto anche se ci sono o meno alberi, e non solo prati. Lo dice una ricerca apparsa su Environmental Epidemiology, coordinata dagli esperti dell’Università della California di Davis (primo autore Peter James). 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Malattie cardiache, il rischio diminuisce se si vive nel verde, ma se ci sono gli alberi (i prati non bastano)

