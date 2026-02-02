Vivere in zone ricche di alberi può davvero fare la differenza per la salute del cuore. Uno studio recente rivela che le aree urbane con molti alberi aiutano a ridurre il rischio di malattie cardiovascolari. Al contrario, la presenza di prati o altre piante non sembra avere lo stesso effetto protettivo.

Vivere in aree urbane dove sono presenti molti alberi riduce il rischio di malattie cardiovascolari, mentre la semplice presenza di prati o altri tipi di vegetazione non ha lo stesso effetto protettivo. Lo dimostra uno studio pubblicato su *Environmental Epidemiology*, condotto da ricercatori dell’Università della California di Davis, guidati dal dottor Peter James. L’indagine ha analizzato più di 350 milioni di immagini tratte da Street View, utilizzando l’intelligenza artificiale per valutare la quantità e il tipo di vegetazione visibile in diverse zone urbane. I risultati mostrano una correlazione significativa tra la densità di alberi visibili e una riduzione del 4% nel tasso di malattie cardiovascolari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Malattie cardiache, il rischio diminuisce se si vive nel verde, ma se ci sono gli alberi (i prati no

Approfondimenti su Malattie Cardiache Verd

Vivere vicino agli alberi e alle aree verdi riduce il rischio di malattie cardiache.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Malattie Cardiache Verd

Argomenti discussi: Malattie cardiovascolari, uomini a rischio 10 anni prima delle donne; L'integratore che può aumentare il rischio di infarti e ictus (ma non per tutti). Ecco qual è e chi è più vulnerabile; Yoga, giardinaggio e passeggiate proteggono cuore, reni e contrastano il diabete; L'integratore che può aumentare il rischio di infarti e ictus (ma non per tutti). Ecco qual è e chi è più vulnerabile.

Malattie cardiache, il rischio diminuisce se si vive nel verde, ma se ci sono gli alberi (i prati non bastano)Secondo una ricerca, vivere in aree urbane con una maggiore percentuale di alberi visibili si associa a una riduzione del 4% delle malattie cardiovascolari ... quifinanza.it

L'integratore che aumenta il rischio di infarti e ictus (ma non per tutti). Ecco qual è e chi è più vulnerabileGli integratori alimentari non sono sempre sinonimo di salute. Quando la loro assunzione non è legata a reali carenze nutrizionali o a ... msn.com

Il prezzo del caos nelle carceri lo pagano anche i poliziotti penitenziari. Lo stress lavoro-correlato fa aumentare le malattie cardiache. #poliziapenitenziaria #penitenziaria #poliziottopenitenziario #poliziottipenitenziari #carceri #carcere #prigione #prigioni #gal facebook