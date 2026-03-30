Il partito di centrodestra ha annunciato la nomina di un commissario nazionale per la gestione della crisi legata alla Xylella. La scelta è stata comunicata da un rappresentante politico del partito, che ha espresso speranza che questa figura possa risolvere le problematiche legate alla diffusione della malattia. La nomina avviene in un momento di crescente preoccupazione sul problema.

“Accogliamo con favore e convinta condivisione le parole del ministro Francesco Lollobrigida sulla necessità di nominare un commissario nazionale per affrontare in maniera efficace e finalmente strutturata l’emergenza Xylella in Puglia. Da tempo denunciamo l’assenza di una strategia chiara e coordinata, che ha purtroppo prodotto ritardi, dispersione di risorse e risultati insufficienti rispetto alla gravità della situazione. Tanto che proprio del commissario nazionale ne avevo parlato qualche settimana fa in commissione agricoltura ricevendo un’apertura positiva da parte dell’assessore Paolicelli. “Sono convinto che il commissario nazionale possa cancellare tante storture nelle regole indicate, anche con l’ultima determina dell’11 marzo scorso, dall’Osservatorio fitosanitario. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Xylella, Gatta (FdI): Bebe commissario nazionale

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