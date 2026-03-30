XII Congresso Uilm Parma riconfermata la segretaria uscente Maria Teresa Monni

Durante il XVIII° congresso territoriale dell'Uilm di Parma, svoltosi presso l’Hotel Villa Ducale e alla presenza di rappresentanti nazionali e regionali, è stata riconfermata nel ruolo di segretaria uscente. La riunione ha visto la partecipazione di Rocco Palombella, Segretario Generale Uilm Nazionale, e di Marcello Borghetti, Segretario Generale Uil Emilia Romagna.

Presente il Coordinatore UIL Emilia Romagna, sede di Parma, Fabio Piccinini Maria Teresa Monni ha ringraziato i presenti e indicato le linee guida che intende perseguire nello svolgimento del suo nuovo mandato.Tra gli ospiti del Congresso il dott. Enea Bianchini Responsabile delle Relazioni sindacali della Unione Parmense degli Industriali, il Segretario Generale Provinciale della Fiom-Cgil Aldo Barbera e il Segretario Generale Provinciale della Fim-Cisl Fabrizio Affaticati. ParmaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Pomodoro da industria: raggiunto l’accordo sul prezzo per la campagna 2026, Confagricoltura Parma: "Condizioni inadeguate" Commercio in sofferenza nel Parmense: vendite in calo dell'1. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - XII Congresso Uilm Parma, riconfermata la segretaria uscente Maria Teresa Monni Articoli correlati VIII Congresso UILA Territoriale Parma e Piacenza: confermata la Segretaria Generale Laura PagliaraSi è svolto oggi, presso il Castello di Felino, l’VIII Congresso della UILA territoriale di Parma e Piacenza. Maria Pia Castiglione rieletta dal congresso segretaria provinciale Uil Pensionati“Ogni giorno nelle nostre sedi come negli sportelli di Servizio alle Persone, Ital e Caf Uil, raccogliamo il disagio e la sofferenza delle anziane e...