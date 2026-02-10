Roman Reigns sarà presente a Raw per tutto marzo. La sua presenza continua a tenere alta l’attenzione dei fan, con il campione che si prepara a entrare nel vivo della sfida più importante della stagione. La sua presenza costante sulla scena della WWE promette di scuotere gli equilibri in vista di WrestleMania 42.

Roman Reigns si prepara a essere uno dei volti principali di Raw nelle settimane che precedono WrestleMania 42. La WWE ha annunciato una serie di apparizioni del vincitore della Royal Rumble maschile, che il 18 e 19 aprile a Las Vegas affronterà CM Punk per il World Heavyweight Championship. Le date confermate di Roman Reigns a Raw. La WWE ha ufficializzato cinque appuntamenti con Roman Reigns nel roster dello show rosso tra marzo e aprile: Lunedì 2 marzo – Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis. Lunedì 16 marzo – Frost Bank Center, San Antonio. Lunedì 23 marzo – TD Garden, Boston. Lunedì 30 marzo – Madison Square Garden, New York. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Roman Reigns sarà presente a Raw per tutto marzo in vista di WrestleMania 42

Approfondimenti su Roman Reigns Wrestlemania

Il rematch tra Cody Rhodes e Roman Reigns a WrestleMania 42 è stato annullato.

Prima di WrestleMania 42, CM Punk ha sfidato Roman Reigns in una lunga attesa che rende ancora più atteso il grande evento.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Roman Reigns Wrestlemania

Argomenti discussi: La WWE svela tutte le presenze di Roman Reigns in questa Road to WrestleMania; WWE: CM Punk avverte Roman Reigns in vista di WrestleMania 42; Rivelati i piani per Roman Reigns a WrestleMania 42 *RUMOR*; Roman Reigns svela i suoi piani per la WWE in vista di WrestleMania 43.

Roman Reigns svela i suoi piani per la WWE in vista di WrestleMania 43Roman Reigns accende grandi speculazioni con un sorprendente aggiornamento sul suo futuro in WWE in vista di WrestleMania 43. worldwrestling.it

CM Punk rompe il silenzio sul match con Roman ReignsRoman Reigns lo ha scelto in vista di WrestleMania 42 e arrivano le prime parole di CM Punk sulla loro rivalità ... spaziowrestling.it

ROMAN REIGNS e la classifica dei main event a WrestleMania! Chi ne avrebbe "meritati" di più Chi di meno facebook

Roman Reigns eliminates Jey Uso. #RoyalRumble x.com