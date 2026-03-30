Megan Morant, nota conduttrice di WWE Now, ha comunicato sui social di aver ottenuto la qualificazione alle selezioni olimpiche per la maratona. La notizia ha attirato l’attenzione di fan e media, considerando la sua presenza nel mondo dello sport e dello spettacolo. La sua partecipazione alle prove di selezione rappresenta un passo importante nel percorso verso le Olimpiadi.

Megan Morant, volto noto della WWE, conduttrice di WWE Now, ha annunciato sui social media di essersi qualificata per le selezioni olimpiche della maratona. Un traguardo straordinario per chi, oltre alla carriera televisiva nel wrestling, ha alle spalle un passato da atleta universitaria. Da ex atleta universitaria alle selezioni olimpiche. Megan Morant ha raccontato che l’ispirazione è nata guardando le selezioni olimpiche di maratona del 2020 su NBC, quando un numero record di donne si qualificò per competere. “Mi ricordo di aver guardato le selezioni olimpiche di maratona su NBC nel 2020. Un numero record di donne si era qualificato per gareggiare e, mentre guardavo, mi è venuta un’idea folle: e se ci provassi?”, ha scritto. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Impresa della conduttrice Megan Morant, si qualifica per le selezioni olimpiche

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