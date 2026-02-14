Alexa Bliss ha ottenuto il pass per l’Elimination Chamber dopo aver vinto contro Zelina Vega e Giulia durante l’ultima puntata di SmackDown. La wrestler statunitense ha dominato il ring, dimostrando di essere in forma e pronta per l’imminente match. La sua vittoria ha lasciato i fan entusiasti e ha aumentato le aspettative per la gara femminile che si terrà tra poche settimane.

Alexa Bliss ha sconfitto Zelina Vega e la campionessa statunitense Giulia durante SmackDown, assicurandosi il terzo posto nell’imminente match di Elimination Chamber femminile. Bliss ha preso il sopravvento nelle fasi finali del match, avendo la meglio sia su Giulia che su Vega e tentando di schienarle entrambe. Tutte e tre sono riuscite a salire sulla corda più alta, con Vega che ha colpito Giulia con un German Suplex mentre cercava di atterrare Bliss, lasciandola sulla corda più alta per scendere e recuperare. Giulia e Vega si sono scontrate in uno scambio di colpi, interrotto poi da Bliss, preparando Giulia per la Twisted Bliss, ma la campionessa degli Stati Uniti si è alzata in ginocchio. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: "Alexa Bliss si qualifica per l'Elimination Chamber".

Durante l’ultima puntata di SmackDown a Londra, Charlotte Flair e Alexa Bliss hanno ottenuto una vittoria contro Giulia e Kiana James, rinnovando la loro presenza sul ring.

Durante l’ultima puntata di SmackDown, l’attenzione si è concentrata sulla potente performance di Lash Legend, che ha sconfitto Alexa Bliss.

ALEXA BLISS QUALIFIES FOR ELIMINATION CHAMBER

