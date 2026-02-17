WWE | Asuka si qualifica per l’Elimination Chamber 2026 Bayley e Natalya escluse

Asuka ha guadagnato un posto nell’Elimination Chamber 2026 dopo aver vinto un match decisivo contro Bayley e Natalya, durante l’episodio di WWE Raw del 16 febbraio trasmesso dal FedExForum di Memphis. La wrestler giapponese ha dimostrato la sua determinazione, superando le avversarie in una sfida a tre che ha tenuto con il fiato sospeso il pubblico presente.

Asuka ha conquistato l'ultimo posto disponibile tramite qualificazione nel Women's Elimination Chamber match, sconfiggendo Bayley e Natalya in un Triple Threat Match nell'episodio di WWE Raw del 16 febbraio, trasmesso dal FedExForum di Memphis, Tennessee. Asuka batte Bayley con l'Asuka Lock nel Triple Threat di Raw. Il match, andato in scena durante la prima ora dello show, ha visto tutte e tre le lottatrici dare il massimo in un incontro combattuto e ricco di ribaltamenti. Natalya ha subito messo in chiaro le sue intenzioni provocando Asuka già durante il suo ingresso, costringendo l'arbitro Jessika Carr a intervenire.