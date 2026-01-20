Il rematch tra Cody Rhodes e Roman Reigns a WrestleMania 42 è stato annullato. Durante l'evento Self Made Pro del 19 gennaio 2026, è stato comunicato che il match non si svolgerà, spiegando le ragioni di questa decisione. Questa notizia rappresenta un cambiamento importante nel calendario della manifestazione e interessa gli appassionati di wrestling che attendevano con interesse questo confronto.

Il tanto atteso rematch tra Cody Rhodes e Roman Reigns a WrestleMania 42 è ufficialmente saltato. Durante una sessione di Self Made Pro del 19 gennaio 2026, è stato confermato che il match non si terrà, con una spiegazione molto chiara sul motivo della cancellazione.ù Nessun accordo creativo tra le parti. Self Made Pro ha spiegato che la WWE non è riuscita a trovare una soluzione creativa che soddisfacesse tutte le parti coinvolte. “Quello che posso dire adesso è che Cody Rhodes contro Roman Reigns a WrestleMania è saltato. Il match non si farà. Non sono riusciti a trovare una situazione creativa che soddisfacesse ogni singola parte coinvolta”, ha rivelato la fonte. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Ecco perché Cody Rhodes vs Roman Reigns non si farà a WrestleMania 42

Leggi anche: WWE: Svelato mistero degli stivali, ecco il trailer di WrestleMania 42 con Reigns, Rhodes, Punk e Lesnar

Leggi anche: WWE: Guerra per la leadership a RAW, Roman Reigns vs Cody Rhodes vs CM Punk

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Cody Rhodes senza titolo a WrestleMania 42, ecco la strategia; Un membro della WWE Hall of Fame ritiene che la WWE dovrebbe trasformare Cody Rhodes in un cattivo; WWE: Ecco cosa si cela dietro la vittoria di Drew McIntyre; Decisi i piani per il WWE Championship a WrestleMania 42.

Perchè Cody Rhodes vs Roman Reigns è fuori da WrestleMania 42 - La WWE sembra aver cancellato Roman Reigns vs. Cody Rhodes dalla card di WrestleMania 42: ecco il possibile motivo ... spaziowrestling.it

La stella della WWE Cody Rhodes condivide un momento toccante con CM Punk - Cody Rhodes e CM Punk hanno condiviso un momento sincero e genuino durante un evento WWE, sorprendendo i fan e dimostrando reciproco rispetto. worldwrestling.it

Rifugio Piccolo Panda Siracusa. Brent Morgan · You'll Be in My Heart. Il nostro orsacchiotto #Cody finalmente è a casa circondato dall'amore di una meravigliosa famiglia che lo ha soprannominato affettuosamente Tortellino Siamo felici per lui e soddi - facebook.com facebook