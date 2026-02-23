becky lynch critica la wwe e i suoi colleghi

Becky Lynch attacca la WWE e alcuni colleghi, accusandoli di mancanza di rispetto e comportamenti poco professionali. La wrestler irlandese ha pubblicato sui social una serie di commenti duri, riferendo di tensioni crescenti sul set e di atteggiamenti poco collaborativi tra il roster. La sua denuncia arriva in un momento di discussioni accese tra i membri del team, mentre i fan seguono attentamente lo scontro pubblico. La situazione resta sotto osservazione.

Chicago Made?! More like CHICAGO MENACE PUNK! CONNIVING MORON PUNK is probably MORE accurate!!! My very reliable sources have informed me that WWE has LOUD cheers and audience noises ready to be piped in due to the fact that PUNK and ABSOLUTE JOKE actually get NO REAL love from. Un post pubblicato su X ha acceso il dibattito intorno al mondo WWE, con Becky Lynch che sostiene che la WWE stia orchestrando il tifo per CM Punk e AJ Lee durante Elimination Chamber. Le sue dichiarazioni indicano una manipolazione delle reazioni del pubblico, motivata da obiettivi legati all’andamento dello spettacolo e all’immagine dei protagonisti coinvolti. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Becky Lynch: “questo potrebbe essere il mio ultimo contratto con la WWE”Becky Lynch ha dichiarato che questo potrebbe essere il suo ultimo contratto con la WWE.

WWE: Becky Lynch scatenata, attacchi diretti a Maxxine, Natalya e Adam Pearce prima di RAWPrima di entrare sul ring, Becky Lynch ha già fatto parlare di sé.

Argomenti discussi: Vince Russo attacca ancora Seth Rollins e critica il lavoro di Becky Lynch: Una heel non deve far ridere; Vince Russo attacca ancora Seth Rollins e critica il lavoro di Becky Lynch | Una heel non deve far ridere.

Becky Lynch presenta un nuovo progetto per sfidare AJ Lee dopo WWE RAWDopo settimane di tensione accumulata con AJ Lee, la campionessa intercontinentale femminile ha finalmente rivelato la sua prossima mossa, che non si è limitata a una sfida o a un promo. Era l´inizio ... worldwrestling.it

A #WWEChamber, la Women’s Intercontinental Champion Becky Lynch difenderà il suo titolo contro AJ Lee. Scopri la preview tinyurl.com/2kwmtepu Non perderti il Premium Live Event, in diretta nella notte tra il 28 febbraio e il 1° marzo a partire dall'1:00 sul - facebook.com facebook