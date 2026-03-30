Nel torneo di doppio del WTA Miami, Siniakova e Townsend hanno battuto Errani e Paolini, vincendo il primo set al tie-break e conquistando il secondo con un punteggio più netto. Le italiane hanno perso il primo set senza scampo nel tie-break, ma nel secondo hanno ceduto più facilmente. La partita si è conclusa con il risultato di 7-6(0), 6-1.

Nel torneo di doppio del WTA Miami, la coppia formata da Katerina Siniakova e Taylor Townsend ha superato Sara Errani e Jasmine Paolini con il punteggio finale di 7-6(0) 6-1. La vittoria permette alle vincitrici di completare il Sunshine Double, un traguardo significativo che si aggiunge al successo già ottenuto ad Indian Wells. Per le azzurre, la sconfitta è arrivata dopo una prima frazione molto combattuta, interrotta dalla pioggia e conclusa con un tie-break decisivo, mentre il secondo set si è trasformato in una netta superiorità fisica delle avversarie. L’evento si svolge nel contesto della stagione solare del tennis femminile, dove la consistenza diventa il fattore determinante mira ai titoli più importanti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - WTA Miami: Siniakova e Townsend vincono, le azzurre crollano al secondo set

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