LIVE Errani Paolini-Siniakova Townsend 6-7 1-6 WTA Miami 2026 in DIRETTA | le azzurre si fermano al 5-4 40-15 nel primo set

Durante la partita di doppio femminile al WTA Miami 2026, le atlete italiane hanno perso il primo set 7-6 e il secondo 6-1, fermandosi sul 5-4 e 40-15 nel primo parziale. La diretta si è conclusa con la fine della sfida, mentre nel torneo maschile Jannik Sinner sta affrontando Lehecka in finale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-LEHECKA Si chiude qui la DIRETTA LIVE della finale di doppio femminile del WTA 1000 di Miami 2026, vi lasciamo in compagnia di Jannik Sinner, che sta provando a scrivere la storia del tennis. Un saluto sportivo! 23:01 Azzurre che ripartiranno dalla Billie Jean King Cup e da Velletri, dove proveranno a issarsi ancora nei play off della manifestazione che deteniamo da 2 anni. 23:00 Ripartenza da incubo per le campionesse olimpiche, che non hanno praticamente più vinto un punto, si direbbe in gergo, da quando si è ripartiti a giocare. Il tie-break perso a zero, il break subito al 3° gioco dopo aver salvato due chance anche nel primo del 2° set. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Siniakova/Townsend 6-7, 1-6, WTA Miami 2026 in DIRETTA: le azzurre si fermano al 5-4, 40-15 nel primo set Articoli correlati LIVE Errani/Paolini-Siniakova/Townsend 5-5, WTA Miami 2026 in DIRETTA: contro-break, le azzurre erano 40-15CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-LEHECKA 5-5 Mannaggia, vola via il dritto. LIVE Errani/Paolini-Siniakova/Townsend 2-3, WTA Miami 2026 in DIRETTA: scambio di break nel primo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-LEHECKA 2-3 Bellissimo tocco dell’americana. Tutti gli aggiornamenti su LIVE Errani Paolini Siniakova Townsend... Temi più discussi: Miami su SuperTennis, doppio: è finale per Errani/Paolini!; Errani/Paolini-Siniakova/Townsend oggi in tv, WTA Miami 2026: orario finale, programma in chiaro, streaming; Errani/Paolini in finale nel doppio a Miami; Tutti gli aggiornamenti sul tennis mondiale in diretta. LIVE Errani/Paolini-Siniakova/Townsend 6-7, 1-4, WTA Miami 2026 in DIRETTA: le azzurre subiscono il breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-LEHECKA 30-30 Prima vincente. 15-30 Grande risposta di rovescio, vincente, di Paolini! oasport.it Miami, la finale travagliata di Errani e Paolini: mare di occasioni sprecate, poi pioggia e cambio di campoMiami, la finale travagliata di Errani e Paolini nel doppio femminile: occasioni sprecate, poi pioggia e spostamento su un altro campo per non ritardare Sinner. sport.virgilio.it La coppia Siniakova/Townsend vince anche a Miami superando Paolini/Errani per 7-6, 6-1 - facebook.com facebook #Errani- #Paolini diretta finale Miami doppio femminile: segui la sfida contro Siniakova-Townsend x.com