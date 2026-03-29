Le giocatrici italiane stanno affrontando il secondo set di una partita di doppio al torneo di Miami. Dopo aver vinto il primo parziale, le azzurre si sono trovate sotto di un break, con il punteggio attuale di 3-4. Durante il match, si sono verificati alcuni momenti di difficoltà, tra cui un'occasione mancata di break da parte delle avversarie. La partita prosegue con aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-LEHECKA Era fatta, le azzurre avevano giocato un quindici da manuale. La volèe comodissima di Paolini però si è fermata in rete. Queste piccolissime cose fanno tutta la differenza del mondo in un match di doppio con il deciding point. 3-4 Game amarissimo, volèe in rete di Errani. Peccato. 40-40 Ace. Non è possibile. Ricordiamo che poi serve Errani, siamo quasi obbligati a brekkare qui. Punto decisivo! 30-40 Non è possibile. Era break, ma Paolini ha messo sul nastro la volèe elementare un metro sopra la rete. Seeeconda 15-40 Al corpo Errani! La risposta di dritto colpisce Townsend (senza danni), tre chance di break!!! Occhio alla seconda di Siniakova. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Siniakova/Townsend 3-4, WTA Miami 2026 in DIRETTA: clamoroso break mancato dalle azzurre e 1° set che si complica!

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