Winelist On tour-Ortigia grande partecipazione all' Ortea Palace Hotel Sicily

La tappa siciliana di Wine List Italia on Tour-Ortigia si è svolta all’Ortea Palace Hotel Sicily, Autograph Collection, con un’ampia partecipazione di operatori e appassionati del settore vinicolo. L’evento ha visto la presenza di numerosi partecipanti, che hanno preso parte alle attività e alle degustazioni organizzate durante la giornata.

Si è conclusa con grande partecipazione la tappa siciliana di Wine List Italia on Tour-Ortigia, ospitata all’Ortea Palace Hotel Sicily, Autograph Collection. Un appuntamento che ha riunito 25 tra i più autorevoli sommelier della ristorazione di Sicilia e Calabria, confermandosi come un momento rilevante per la valorizzazione della sala e della cultura del vino nel Sud Italia. Dopo il debutto nazionale a Paestum, il tour è approdato per la prima volta in Sicilia, scegliendo Ortigia come sede dell’iniziativa e coinvolgendo professionisti, operatori e appassionati in una giornata di confronto e degustazione. La mattinata si è aperta con un. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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