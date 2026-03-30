grande partecipazione all' ortea palace hotel sicily per winelist italia on tour-ortigia | protagonisti 25 tra i migliori sommelier di sicilia e calabria

A Ortigia si è svolta la tappa siciliana di Wine List Italia on Tour, ospitata all'Ortea Palace Hotel Sicily, Autograph Collection. La manifestazione ha visto la partecipazione di 25 tra i migliori sommelier di Sicilia e Calabria, attirando un pubblico rilevante. La giornata si è conclusa con un interesse crescente per le degustazioni e le presentazioni legate al mondo del vino.

Ortigia, Siracusa, 30 marzo 2026 - Si è conclusa con grande partecipazione la tappa siciliana di Wine List Italia on Tour-Ortigia, ospitata all'Ortea Palace Hotel Sicily, Autograph Collection. Un appuntamento che ha riunito 25 tra i più autorevoli sommelier della ristorazione di Sicilia e Calabria, confermandosi come un momento rilevante per la valorizzazione della sala e della cultura del vino nel Sud Italia. Dopo il debutto nazionale a Paestum, il tour è approdato per la prima volta in Sicilia, scegliendo Ortigia come sede dell'iniziativa e coinvolgendo professionisti, operatori e appassionati in una giornata di confronto e degustazione.... 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - grande partecipazione all'ortea palace hotel sicily per winelist italia on tour-ortigia: protagonisti 25 tra i migliori sommelier di sicilia e calabria Articoli correlati Wine List Italia sbarca a Ortigia: 25 tra i migliori sommelier di Sicilia e Calabria protagonisti della seconda tappa del Tour nazionaleDopo il debutto ufficiale del tour nazionale, avvenuto a Paestum lo scorso 3 marzo, Wine List Italia, progetto di Milano Wine Week dedicato alla... Leggi anche: Jessie Buckley e Michael B. Jordan migliori attori protagonisti, mentre Sean Penn e Amy Madigan migliori non protagonisti. Tante le spillette anti ICE e i "no alla guerra"