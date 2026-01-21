AI su WhatsApp nel 2026 | assistenti in chat e corsa all’assistente predefinito

Nel 2026, l'integrazione dell’intelligenza artificiale su WhatsApp trasformerà le modalità di comunicazione, offrendo assistenti virtuali più evoluti direttamente in chat. Le funzioni di AI diventeranno strumenti quotidiani per gestire conversazioni, prendere decisioni rapide e semplificare attività professionali e personali. Con la corsa all'assistente predefinito, si assisterà a un cambiamento nel modo di interagire con le applicazioni di messaggistica, rendendo più efficiente ogni scambio.

WhatsApp e le DM sono le app che apri più spesso, più di un social e spesso più della mail. È qui che chiedi un consiglio, prendi una decisione veloce, rispondi a un cliente, organizzi un appuntamento, ti fai venire un’idea per un post o mandi un preventivo. Quando l’AI entra direttamente dentro questo flusso, cambia la regola del gioco: non devi più ricordarti di andare su un sito o aprire una nuova app, ti basta fare una domanda nel posto dove sei già. Da qui nasce il salto del 2026: l’assistente non è solo uno strumento, diventa un’abitudine quotidiana e, di fatto, un contatto sempre disponibile. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

WhatsApp, Meta costretta a fare marcia indietro: ChatGPT e AI restano in ItaliaMeta sospende il blocco ai chatbot esterni su WhatsApp in Italia e Brasile dopo l'intervento delle autorità garanti della concorrenza. smartworld.it

WhatsApp, stop al divieto sui chatbot AI in Italia e Brasile dopo l’intervento delle autoritàMeta ha confermato che il divieto sui chatbot AI di terze parti su WhatsApp non si applicherà a Italia e Brasile dopo interventi delle autorità. ispazio.net

