Gemini ora permette di recuperare i messaggi Google Chat eliminati o persi durante la tua assenza. L'integrazione tra Gemini e Google Chat si realizza all’interno di Google Workspace, facilitando la gestione delle conversazioni e l’accesso alle informazioni rilevanti. Questo aggiornamento mira a migliorare l’efficienza nel controllo delle comunicazioni, anche quando si è lontani dal proprio account.

gemini e google chat si integrano all’interno dell’ecosistema google workspace, offrendo nuove possibilità di gestione delle conversazioni e accesso contestualizzato alle informazioni. questa sinergia permette a gemini di attingere alle chat per fornire risposte mirate, sempre nel rispetto del consenso dell’utente e del flusso di lavoro in uso. gemini è noto per l’analisi di contenuti in gmail, drive, docs e calendar, ma nel contesto workspace le fonti disponibili non erano complete. ora google chat viene introdotto come fonte dati, offrendo risposte contestualizzate e più utili direttamente nel flusso di lavoro. la connessione è disattivata di default e può essere abilitata tramite le impostazioni di sistema. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Gemini riassume i messaggi google chat persi mentre eri fuori sede

