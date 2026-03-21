La forza dell’artigianato Oltre 18mila posti di lavoro | Il valore | un miliardo

In provincia di Ferrara, l’artigianato conta quasi 8.000 imprese attive e dà lavoro a circa 18.000 persone. Queste imprese producono un valore aggiunto diretto di oltre 940 milioni di euro e sono distribuite in 7.951 sedi sul territorio. I dati evidenziano il ruolo importante di questo settore nel tessuto economico locale.

Con 7.951 sedi di impresa attive sul territorio ferrarese, l’artigianato genera un valore aggiunto diretto pari a oltre 940 milioni di euro, garantendo un posto di lavoro a quasi 18.000 persone, pari a al 18,1% dell’occupazione totale. Una voglia di impresa che, nelle due province, coinvolge donne (1.657 unità, pari al 20,9%), giovani (723 unità, praticamente 1 ogni 10, è guidata da under 35) e da stranieri (1.551 unità, pari al 19,6%). Imprenditorialità, produzione e occupazione, dunque, a cui va ad aggiungersi la competitività in campo internazionale, perché le imprese artigiane sono attive nelle esportazioni complessive attraverso l’export diretto, o all’interno di filiere produttive più ampie: l’artigianato ferrarese continua ad essere un punto di riferimento anche fuori dal confini nazionali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La forza dell’artigianato. Oltre 18mila posti di lavoro: "Il valore: un miliardo" Articoli correlati Il San Daniele genera valore per oltre un miliardo di euroIl prosciutto di San Daniele si conferma un motore primario per il turismo, sia a livello locale che regionale. Btp Valore corre nel secondo giorno, oltre 1 miliardo nella prima ora (dopo il boom di ieri)Il Btp Valore corre nel secondo giorno di collocamento e nella prima ora ha raccolto oltre 1,04 miliardi di euro. Una selezione di notizie su La forza dell'artigianato Oltre 18mila... Temi più discussi: La forza dell’artigianato. Oltre 18mila posti di lavoro: Il valore: un miliardo; Piccole imprese, per oltre un centinaio di attività quasi mezzo milione di contributi a fondo perduto; Imprese, Urso: Con la riforma diamo forza ad artigiani e Pmi; Artigianato alimentare, Treviso tra le prime in Italia: fatturato da 753 milioni e oltre 4.800 addetti. La forza dell’artigianato. Oltre 18mila posti di lavoro: Il valore: un miliardoCon 7.951 sedi di impresa attive sul territorio ferrarese, l’artigianato genera un valore aggiunto diretto pari a oltre 940 milioni di euro, garantendo un posto di lavoro a quasi 18.000 persone, pari ... ilrestodelcarlino.it Cresce l’occupazione: +2,2% nel 2024IL CUORE produttivo dell’Italia: la forza delle micro e piccole imprese e dell’artigianato. Il Rapporto dell’Ufficio Studi di Confartigianato presentato all’Assemblea della Confederazione traccia ... quotidiano.net IL MANCHESTER UNITED NON VA OLTRE IL PAREGGIO Termina 2-2 la sfida tra Bournemouth e Manchester United. I Red Devils passano in vantaggio al 61’ grazie al rigore trasformato da Bruno Fernandes, ma sei minuti più tardi i padroni di casa ristabili facebook Essere giudicato da un giudice terzo e imparziale, oltre che un preciso diritto costituzionale, è un presidio di civiltà giuridica. E se l’imparzialità uno, forse - con molti sforzi e nobiltà dell’animo - se la può dare, la terzietà è un dato strutturale: o c’è o non c’è. In It x.com