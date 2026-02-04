il nuovo welfare culturale in campo con cultura cresce

Questa mattina a Sassano il Ministero della Cultura ha annunciato ufficialmente il nuovo incentivo chiamato Cultura Cresce. L’obiettivo è aiutare le imprese culturali e creative a nascere e crescere, con il supporto di Invitalia. Il progetto mira a rafforzare il settore e a creare nuove opportunità per artisti e imprenditori. È un passo concreto per rilanciare la cultura e l’economia locale.

SASSANO (SA), 4 febbraio 2026 – Si chiama Cultura Cresce ed è il nuovo incentivo promosso dal Ministero della Cultura e gestito da Invitalia, finalizzato a sostenere la nascita e lo sviluppo delle Imprese Culturali e Creative (I.C.C.) nelle regioni del Sud Italia: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Il programma prevede agevolazioni fino all’ 80% per progetti, consulenze e investimenti, con linee di intervento dedicate a nuove imprese, imprese consolidate e soggetti del terzo settore. Gli investimenti sono orientati a promuovere la crescita sostenibile e il posizionamento competitivo delle micro, piccole e medie imprese attive nei settori culturali e creativi, con particolare attenzione alle giovani generazioni, ai territori, ai saperi e ai mestieri. 🔗 Leggi su Zon.it

