Oltre il Colle 5 nuovi appartamenti assegnati a persone fragili
Oltre il Colle, in Val Serina, ha aperto cinque nuovi appartamenti dedicati a persone fragili. Sono già abitati e pieni di storie di vita, dopo i lavori di ristrutturazione portati avanti dalla cooperativa sociale Contatto & La Bonne Semence. Chi vive lì ha trovato una casa e una nuova possibilità di ripartire.
Oltre il Colle. Sono già ricchi di vita e di storie di persone i cinque nuovi appartamenti di Oltre il Colle, in Val Serina, ristrutturati e aperti qualche mese fa dalla cooperativa sociale Contatto & La Bonne Semence. Oggi ci abitano persone che – per diversi motivi – sono in difficoltà abitativa e hanno bisogno, oltre che di un tetto, anche di un accompagnamento per affrontare situazioni impegnative e reinserirsi pienamente nel tessuto sociale e lavorativo. Storie e vicende diverse, ma accomunate dalla voglia di riscatto e di riprendere in mano la propria vita. È ciò che comunemente va sotto il titolo di “ housing sociale ”.🔗 Leggi su Bergamonews.it
Approfondimenti su Oltre il Colle Val Serina
In via San Bernardino apre “La corte gentile”: 3 appartamenti per il co-housing di over 65 e persone fragili
Visite oculistiche e occhiali gratis per oltre 600 persone: clinica solidale a Bologna per i più fragili
Ultime notizie su Oltre il Colle Val Serina
Argomenti discussi: Oltre il Colle, cinque nuovi appartamenti per le fragilità: parrocchia e cooperativa insieme.
Oltre il Colle, 5 nuovi appartamenti assegnati a persone fragiliIl progetto di housing sociale a Oltre il Colle dimostra ancora una volta come la Val Serina sia una Valle che cura ... bergamonews.it
A **Oltre il Colle** sono già operativi cinque nuovi appartamenti di housing sociale, nati dalla collaborazione tra la cooperativa **Contatto **& **La Bonne Semence** e la **Parrocchia**. ***Un progetto pilota.*** Gli alloggi sono destinati a persone che vivono - facebook.com facebook
Usa: il dipartimento di Giustizia pubblica oltre tre milioni di nuovi documenti relativi all’indagine Epstein x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.