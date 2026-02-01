Oltre il Colle 5 nuovi appartamenti assegnati a persone fragili

Oltre il Colle, in Val Serina, ha aperto cinque nuovi appartamenti dedicati a persone fragili. Sono già abitati e pieni di storie di vita, dopo i lavori di ristrutturazione portati avanti dalla cooperativa sociale Contatto & La Bonne Semence. Chi vive lì ha trovato una casa e una nuova possibilità di ripartire.

Oltre il Colle. Sono già ricchi di vita e di storie di persone i cinque nuovi appartamenti di Oltre il Colle, in Val Serina, ristrutturati e aperti qualche mese fa dalla cooperativa sociale Contatto & La Bonne Semence. Oggi ci abitano persone che – per diversi motivi – sono in difficoltà abitativa e hanno bisogno, oltre che di un tetto, anche di un accompagnamento per affrontare situazioni impegnative e reinserirsi pienamente nel tessuto sociale e lavorativo. Storie e vicende diverse, ma accomunate dalla voglia di riscatto e di riprendere in mano la propria vita. È ciò che comunemente va sotto il titolo di “ housing sociale ”.🔗 Leggi su Bergamonews.it

