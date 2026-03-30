Weekend intenso per il soccorso alpino | sette interventi in montagna

Durante il fine settimana, la VI Delegazione Orobica del soccorso alpino ha effettuato sette interventi tra sabato 28 e domenica 29 maggio. Le operazioni sono state svolte in diversi punti delle montagne locali e hanno riguardato il recupero di un parapendista ferito, l’assistenza a vari escursionisti e il recupero di una persona coinvolta in un incidente a Valbondione.

IL LAVORO. Diverse operazioni tra sabato 28 e domenica 29 mazo per la VI Delegazione Orobica: oltre alla tragedia di Valbondione anche un parapendista ferito e vari escursionisti soccorsi. Weekend intenso per i tecnici della VI Delegazione Orobica del Soccorso Alpino e Speleologico, impegnati in numerosi interventi tra sabato e domenica in diverse zone della provincia di Bergamo. Oltre al soccorso di Valbondione, dove una caduta si è rivelata fatale per un 25enne milanese, ci sono almeno altri sei interventi da segnalare. Sabato 28 marzo a Rovetta, sotto Cima Valsacco a quota 1700 metri, un uomo è caduto con il parapendio. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso di Bergamo di Areu, insieme a due tecnici del Soccorso alpino della stazione di Clusone, imbarcati a Malga Campo Castione della Presolana. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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