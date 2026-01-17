Operazione sicuri in montagna d’inverno con il Soccorso alpino e speleologico del Cai

L'operazione “Sicuri in montagna d’inverno” promuove la sicurezza nelle attività in ambiente montano, coinvolgendo il Soccorso alpino e speleologico del Cai. Escursionisti, ciaspolatori e sciatori sono invitati a conoscere le buone pratiche per evitare rischi legati a ghiaccio, neve e slavine. Un’attenzione consapevole permette di godere in sicurezza delle bellezze invernali, riducendo i pericoli e favorendo un’esperienza responsabile in montagna.

Camminare e scivolare sul ghiaccio o sulla neve. Perdersi nei boschi durante una ciaspolata, smuovere una slavina sciando fuori pista. Sono i più frequenti incidenti invernali. La neve piace a tutti, ma va affrontata in sicurezza, soprattutto durante inverni, come questo, in cui la variabilità termica è accentuata. Valanghe, slavine, ghiaccio possono essere sgraditi e pericolosi compagni di viaggio per chi scia, ciaspola o cammina. Per questo ogni anno il Club Alpino Italiano e il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico organizzano la giornata “Sicuri in montagna d’inverno” che si terrà domenica 18 gennaio in trenta località appenniniche, alpine e anche nel le nostre Foreste Casentinesi. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Leggi anche: “Sicuri in montagna d’inverno”, prevenzione con il Soccorso alpino e speleologico del Cai Leggi anche: Sicuri in montagna d'inverno: il Soccorso Alpino e il Cai spiegano come salvare una vita Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Sicuri in montagna d’inverno: a Campitello Matese una giornata di prevenzione - facebook.com facebook “SICURI IN MONTAGNA D’INVERNO”, EVENTO A LAGONEGRO PER LA GIORNATA NAZIONALE DEDICATA ALLA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI INVERNALI x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.