Villagrazia di Carini domenica visite guidate della catacomba e apertura del nuovo antiquarium

A Villagrazia di Carini, domenica si svolgeranno visite guidate alla catacomba paleocristiana e sarà aperto il nuovo antiquarium. Le visite, condotte dagli archeologi di ArcheOfficina, proseguiranno anche durante l'inverno, offrendo l’opportunità di scoprire e approfondire il patrimonio storico del sito in un contesto organizzato e accessibile.

Proseguono anche in inverno le aperture della catacomba paleocristiana di Villagrazia di Carini, con orari dedicati alle visite guidate a cura degli archeologi di ArcheOfficina.Con oltre 3.500 mq di superficie scavata, la catacomba rappresenta una delle più importanti testimonianze del. 🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

