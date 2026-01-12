Villagrazia di Carini domenica visite guidate della catacomba e apertura del nuovo antiquarium

A Villagrazia di Carini, domenica si svolgeranno visite guidate alla catacomba paleocristiana e sarà aperto il nuovo antiquarium. Le visite, condotte dagli archeologi di ArcheOfficina, proseguiranno anche durante l'inverno, offrendo l’opportunità di scoprire e approfondire il patrimonio storico del sito in un contesto organizzato e accessibile.

Proseguono anche in inverno le aperture della catacomba paleocristiana di Villagrazia di Carini, con orari dedicati alle visite guidate a cura degli archeologi di ArcheOfficina.Con oltre 3.500 mq di superficie scavata, la catacomba rappresenta una delle più importanti testimonianze del.

Restaurata la chiesa di Villagrazia di Carini, Scarpinato: "Il nostro patrimonio ha bisogno di costante manutenzione e cura" - L’intervento, realizzato in poco meno di un anno e con un investimento di circa 40 mila euro stanziati dall'assessorato regionale dei Beni culturali, ha consentito il rifacimento della copertura dell' ... palermotoday.it

Si sono conclusi i lavori di restauro del tetto della chiesa settecentesca di San Francesco, a Villagrazia di Carini, in provincia di Palermo - facebook.com facebook

Beni culturali, restaurata chiesa a Villagrazia di Carini. Scarpinato: "Interventi in tutta la Regione" x.com

