Villagrazia di Carini domenica apertura e visite guidate della Catacomba e del MAT

Domenica, Villagrazia di Carini apre le porte alla sua Catacomba paleocristiana e al Museo Archeologico Territoriale. Le visite guidate, curate dagli archeologi di ArcheOfficina, proseguono anche durante l'inverno, offrendo l'opportunità di esplorare questi importanti siti storici con orari dedicati. Un’occasione per conoscere meglio il patrimonio archeologico locale in un ambiente accessibile e ben organizzato.

Proseguono anche in inverno le aperture della Catacomba paleocristiana di Villagrazia di Carini, con orari dedicati alle visite guidate a cura degli archeologi di ArcheOfficina.Con oltre 3.500 mq di superficie scavata, la catacomba rappresenta una delle più importanti testimonianze del. 🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

