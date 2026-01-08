Villagrazia di Carini domenica apertura e visite guidate della Catacomba e del MAT
Domenica, Villagrazia di Carini apre le porte alla sua Catacomba paleocristiana e al Museo Archeologico Territoriale. Le visite guidate, curate dagli archeologi di ArcheOfficina, proseguono anche durante l'inverno, offrendo l'opportunità di esplorare questi importanti siti storici con orari dedicati. Un’occasione per conoscere meglio il patrimonio archeologico locale in un ambiente accessibile e ben organizzato.
Proseguono anche in inverno le aperture della Catacomba paleocristiana di Villagrazia di Carini, con orari dedicati alle visite guidate a cura degli archeologi di ArcheOfficina.Con oltre 3.500 mq di superficie scavata, la catacomba rappresenta una delle più importanti testimonianze del. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: Apertura e visite guidate della catacomba di Villagrazia di Carini: alla scoperta degli affreschi dei primi cristiani
Leggi anche: Apertura e visite guidate alla catacomba di Villagrazia di Carini: una delle più importanti testimonianze del cristianesimo delle origini in Sicilia
Alla scoperta di Carini Sotterranea. Un viaggio nel sottosuolo della storia siciliana. La Catacomba di Villagrazia di Carini è uno dei complessi paleocristiani più estesi della Sicilia: un intreccio di gallerie, cubicoli e ambienti affrescati che raccontano la vita, l - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.