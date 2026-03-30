Weekend di Pasqua 2026 aperture straordinarie alla catacomba paleocristiana di Porta D’Ossuna

Nel weekend di Pasqua 2026, la catacomba paleocristiana di Porta d’Ossuna sarà aperta al pubblico in via straordinaria nel pomeriggio di sabato. Si terranno visite guidate che permetteranno di esplorare il complesso funerario tardoantico situato nella Sicilia occidentale. L’iniziativa riguarda uno dei più importanti siti archeologici della zona, noto per la sua importanza storica e archeologica.

Nel weekend di Pasqua la catacomba paleocristiana di Porta d’Ossuna, uno dei più importanti complessi funerari tardoantichi della Sicilia occidentale, offrirà al pubblico un’apertura straordinaria nel pomeriggio di sabato, con visite guidate dedicate alla scoperta della Palermo sotterranea ogni. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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