Palermo sotterranea | nel weekend visite alla catacomba paleocristiana di Porta D' Ossuna

Nel corso dell'inverno, la catacomba paleocristiana di Porta d'Ossuna a Palermo resta accessibile al pubblico. Le visite si svolgono il sabato pomeriggio e la domenica mattina e pomeriggio, offrendo l'opportunità di esplorare questo importante sito archeologico sotterraneo. Un'occasione per conoscere meglio la storia antica della città in un contesto tranquillo e rispettoso.

In inverno continuano le visite alla catacomba paleocristiana di Porta d'Ossuna. Il monumento sarà aperto il sabato pomeriggio e la domenica mattina e pomeriggio. Si tratta di un tour tra i cunicoli della Palermo sotterranea alla scoperta della storia dei primi cristiani e di antiche leggende. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Leggi anche: Alla scoperta della Palermo sotterranea: visite alla catacomba paleocristiana di porta d'Ossuna

Leggi anche: Alla scoperta della Palermo sotterranea: visite alla catacomba paleocristiana di Porta D'Ossuna

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Alla scoperta della Palermo sotterranea: visite alla catacomba paleocristiana di Porta D'Ossuna; Cosa fare a Palermo e Provincia nel Weekend 10 e 11 Gennaio 2026: guida completa per famiglie e ragazzi; La Verona sotterranea e gli altri appuntamenti archeologici del weekend il 10 e l'11 gennaio 2026; Palermo Weekend: cosa fare sabato 3 e domenica 4 gennaio 2026.

# **I qanat di Palermo sono un'estesa rete di acquedotti sotterranei, capolavori di ingegneria - facebook.com facebook