Alla scoperta della Palermo sotterranea | nel weekend visite alla catacomba paleocristiana di Porta D' Ossuna

Scopri la Palermo sotterranea con le visite alla catacomba paleocristiana di Porta d'Ossuna, aperta nel weekend. Durante l'inverno, il monumento è accessibile il sabato pomeriggio e la domenica mattina e pomeriggio, offrendo un’occasione per esplorare un importante sito storico della città in orari tranquilli e dedicati.

In inverno continuano le visite alla catacomba paleocristiana di Porta d'Ossuna a Palermo. Il monumento è aperto il sabato pomeriggio e la domenica mattina e pomeriggio. Si tratta di un tour tra i cunicoli della Palermo sotterranea alla scoperta della storia dei primi cristiani e di antiche.🔗 Leggi su Palermotoday.it Palermo sotterranea: nel weekend visite alla catacomba paleocristiana di Porta D'OssunaNel corso dell'inverno, la catacomba paleocristiana di Porta d'Ossuna a Palermo resta accessibile al pubblico. Leggi anche: Alla scoperta della Palermo sotterranea: visite alla catacomba paleocristiana di porta d'Ossuna Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: La palazzina cinese e l'oriente magico: l'itinerario alla scoperta della Palermo borbonica; Il Genio di Palermo; Beni confiscati: cooperativa Placido Rizzotto, l'inizio della rivoluzione; Visita guidata alla scoperta della Genova medievale tra strade, piazzette e caruggi. Croci rosse, mantelli bianchi, sacro Graal: alla scoperta dei nuovi cavalieri templari di PalermoTra storia e suggestione, leggende medievali e onlus moderne, il capoluogo siciliano è diventato negli anni un punto di riferimento per una galassia di associazioni che rivendicano l'eredità dell'ordi ... palermotoday.it Alla scoperta della Palermo segretaIn occasione dell’ultima tappa di Panorama d’Italia a Palermo, un viaggio tra le strade e i vicoli più caratteristici del centro storico del capoluogo siciliano. panorama.it . / - PALERMO Vola con noi alla scoperta di Vienna. Un Tour di gruppo della Capitale austriaca che ti sorprenderà! ! Un tour di 4 gg/3 notti €849 a persona dall’ 11 al 14 Giugno 2026 con partenza dall'aer - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.