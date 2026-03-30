wawrinka svela il suo avversario ideale prima del ritiro dal tennis

Prima di lasciare il mondo del tennis, l’ex campione ha condiviso chi considera l’avversario ideale per chiudere la carriera. Ha indicato un giocatore con cui ha avuto confronti significativi e che ha inciso sulla sua carriera. La stagione del suo addio è stata caratterizzata da momenti importanti e ricordi speciali legati a questi incontri sul campo.

"> La stagione d’addio di Stan Wawrinka: momenti indimenticabili. Stan Wawrinka, il veterano svizzero del tennis, sta vivendo una stagione d’addio sull’ATP Tour carica di emozioni e momenti speciali. Dopo una carriera costellata di successi, Wawrinka ha iniziato il suo ultimo anno sul circuito con risultati positivi, inclusi trionfi contro Arthur Rinderknech e Hamad Medjedovic, e la qualificazione fino al terzo turno degli Australian Open. Questi successi iniziali gli hanno permesso di risalire nella classifica, riportandolo nella top 100 del ranking ATP. Inoltre, ha ricevuto una wild card per partecipare al Monte Carlo Masters di quest’anno, un altro segnale della sua perseveranza e determinazione nel voler competere ai massimi livelli, anche nella sua stagione finale. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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