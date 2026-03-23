Rey Mysterio potrebbe disputare in Italia il suo ultimo incontro di wrestling prima del ritiro

Indiscezioni che arrivano dagli Usa sostengono che il lottatore mascherato potrebbe ritirarsi a Clash in Italy. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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