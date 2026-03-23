Rey Mysterio potrebbe disputare in Italia il suo ultimo incontro di wrestling prima del ritiro
Indiscezioni che arrivano dagli Usa sostengono che il lottatore mascherato potrebbe ritirarsi a Clash in Italy. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Articoli correlati
WWE: The Rock potrebbe disputare un ultimo match durante WrestleMania 43 a Riyadh ?Secondo Andrew Baydala, The Rock è tornato a trattare con la WWE, ma non per WrestleMania 42.
Penta: “Rey Mysterio è un idolo ma io sono diverso. Suo figlio è un falso lottatore, non lo stimo”Penta, lottatore messicano di wrestling, sarà uno dei protagonisti di Clash in Italy, il primo Premium Live Event della storia della WWE nel nostro...