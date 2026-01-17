Incidenti stradali la giunta Salis punta sull' intelligenza artificiale
La giunta Salis di Genova ha deciso di aderire a un progetto europeo, proposto da Idp Bureau Veritas, che mira a migliorare la sicurezza stradale attraverso l’uso dell’intelligenza artificiale. La partecipazione, proposta dall’assessore alla mobilità sostenibile Emilio Robotti, si inserisce in un’iniziativa volta a ridurre gli incidenti stradali e a promuovere soluzioni innovative per la mobilità urbana.
La giunta comunale, su proposta dell’assessore alla mobilità sostenibile Emilio Robotti, ha approvato l’adesione del Comune di Genova, in qualità di partner, alla proposta di progetto di Idp Bureau Veritas Company, per concorrere a un bando della Commissione Europea. ‘Horizon-CL5-2026-01, Predicting and avoiding road crashes based on Artificial Intelligence (Al) and big data’ è il titolo del bando, pubblicato nell’ambito del programma Horizon Europe, che punta a individuare e finanziare integralmente progetti che favoriscano la conoscenza dei fattori di rischio delle reti stradali e un’identificazione predittiva di situazioni critiche per diminuire il tasso di incidentalità, impiegando l’intelligenza artificiale e strumenti tecnologici innovativi. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
