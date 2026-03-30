Da oggi è possibile ottenere un farmaco per smettere di fumare con il rimborso del sistema sanitario. La soluzione si basa su un principio naturale, derivato da una pianta utilizzata da secoli. La terapia, approvata dalle autorità sanitarie, permette a coloro che desiderano smettere di fumare di accedere a un trattamento più accessibile.

Un grappolo di fiori gialli simili al glicine custodisce la chiave per la cessazione dal fumo. Si tratta del Cytisus laburnum, noto anche come maggiociondolo, pianta della famiglia delle Leguminose da cui si estrae la citisina, un principio attivo che compone il primo farmaco che ha ottenuto la rimborsabilità da parte del servizio sanitario nazionale. Appena inserito in Gazzetta Ufficiale e ora disponibile per i fumatori italiani che desiderano smettere. I medici dei 110 centri anti fumo in Italia ne hanno analizzato i dati nel corso di un convegno a Roma. Già presente nelle linee guida dell'OMS (2024), la sostanza era già inserita nell'elenco delle "molecole essenziali" nel 2025, ed è in utilizzo in diversi paesi europei. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - Vuoi smettere di fumare? Ora c'è un farmaco rimborsato dal sistema sanitario. La speranza da una pianta

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Da una pianta il primo farmaco (rimborsabile) per smettere di fumareUn grappolo di fiori gialli simili al glicine custodisce la chiave per la cessazione dal fumo .

Cerotti e inalatori per smettere di fumare: ecco come ho fatto! #fumarefamale #smetteredifumare

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