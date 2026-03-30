Da oggi in Italia è possibile ottenere un farmaco a base di citisina, inserito tra le terapie rimborsate dal Servizio sanitario nazionale, che può aiutare le persone a smettere di fumare in pochi giorni. La disponibilità di questo medicinale mira a facilitare il percorso di chi desidera abbandonare la dipendenza dal tabacco, rendendo più accessibile l’uso di un trattamento farmacologico specifico.

Smettere di fumare potrebbe diventare più accessibile per milioni di italiani. È disponibile anche in Italia un farmaco a base di citisina inserito tra le terapie rimborsate dal Servizio sanitario nazionale. Una novità che incide direttamente sui costi per i pazienti e che introduce una possibilità in più per chi vuole interrompere il consumo di tabacco. Si tratta di un passaggio rilevante nelle politiche di prevenzione: per la prima volta un trattamento di questo tipo può essere prescritto con copertura pubblica. In un Paese in cui si stimano circa 12,5 milioni di fumatori, la riduzione delle barriere economiche rappresenta un elemento centrale per favorire l’accesso alle cure. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Smettere di fumare, ora c’è un farmaco rimborsato: in pochi giorni può cambiare tutto

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