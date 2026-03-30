Il tempo durante le festività pasquali sarà influenzato da un fronte freddo proveniente dal Nord Europa. Nella serata di lunedì, in particolare sulla regione Campania, sono previste piogge e temporali che coinvolgeranno le zone settentrionali. La perturbazione porterà condizioni di maltempo, con peggioramenti che si estenderanno nel corso della giornata.

Un fronte freddo in discesa dal Nord Europa determinerà un peggioramento nella serata di lunedì sullaCampania, con l’arrivo di piogge e temporali a partire dalle zone settentrionali. Martedì si formerà unprofondo vortice sul Sud Italia, attorno al quale ruoterà una perturbazione responsabile di un’altra giornatainstabile sulla nostra regione, con piogge e rovesci sparsi, come spiegano gli esperti di 3bMeteo.com. L’instabilità proseguirà nelle giornate di mercoledì e giovedì, soprattutto sulle zone interne, seppur conquota neve in rialzo oltre i 1200m, per poi attenuarsi gradualmente nel corso di venerdì. La presenza delvortice sarà causa inoltre di un deciso rinforzo dei venti orientali, con forti raffiche sulle vallateappenniniche. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Vortice mediterraneo: come sarà il tempo a Pasqua e Pasquetta

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