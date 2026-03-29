Tra il 31 marzo e il 1° aprile un'irruzione di aria fredda interesserà l’Italia, con maggiori effetti sulle regioni adriatiche e del Sud. Le previsioni indicano un calo delle temperature e possibili precipitazioni nelle aree colpite. Le condizioni meteo si manterranno instabili anche durante i giorni di Pasqua e Pasquetta, con differenti zone del Paese interessate da variazioni di temperatura e pioggia.

La settimana santa sarà caratterizzata ancora da temperature sottomedia e da un nuovo affondo artico, ma da Pasqua la situazione cambierà in modo netto Tra martedì 31 marzo e mercoledì 1 aprile una nuova irruzione fredda raggiungerà l’Italia e risentirne di più saranno soprattutto le regioni adriatiche e quelle del Sud. Attese piogge e nevicate fino a quote collinari, in un contesto che continuerà ad avere un sapore decisamente più invernale che primaverile. Ma tra il 6 e il 10 aprile arriverà una rimonta anticiclonica con temperature sopra la media su molte zone d’Italia. La Settimana Santa si preannuncia ancora movimentata, almeno nella sua prima parte, e con temperature spesso sotto media. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Ma che tempo farà a Pasqua e Pasquetta? Le prime previsioni

Articoli correlati

Che tempo farà a Pasqua e Pasquetta? La tendenza meteo e cosa sapereSebbene manchino ancora molti giorni, i principali modelli matematici stanno iniziando a inquadrare quali potrebbero essere le condizioni...

Leggi anche: Che tempo farà a Pasqua e Pasquetta, la tendenza meteo di Abelli: “Diversi scenari possibili”

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Ma che tempo farà a Pasqua e Pasquetta...

Temi più discussi: Previsioni Pasquetta 2026: che tempo fa lunedì dell'Angelo 6 aprile da Nord a Sud; Che tempo farà a Pasqua e Pasquetta? La tendenza meteo e cosa sapere; Meteo Pasqua 2026, modelli divisi sull'Italia: due scenari possibili; Settimana a tratti nuvolosa, ma a Pasqua e Pasquetta trionfa la Primavera.

Pasqua e Pasquetta, previsioni meteo Milano e Lombardia: gita fuoriporta e pranzo all’aperto sì, ma...Si tratta di tendenza e di studi statistici che potrebbero anche cambiare ma lunedì 6 aprile rischiare di preparare una grigliata o il cesto da picnic non è un folle azzardo ... ilgiorno.it

Il meteo di Pasqua e Pasquetta: che tempo farà?Come ogni anno per questi due giorni di gite fuori porta e di grigliate con gli amici, ci si chiede che tempo farà. Ecco quale scenario si sta profilando all'orizzonte ... iodonna.it

La torta pasqualina è una ricetta tradizionale ligure che si prepara nel periodo di Pasqua… questa è una versione molto semplice e veloce. https://blog.giallozafferano.it/mammaluisa/ricetta-torta-pasqualina/ #ricettadelgiorno #giallozafferano #RicetteVeloci #ri - facebook.com facebook

Caivano, i bambini regalano un uovo di Pasqua ai carabinieri nella chiesa di don Patriciello x.com