Le termiti sono insetti piccoli e spesso confusi con le formiche, ma rappresentano il principale pericolo per il legno. Sono considerate i parassiti più distruttivi al mondo, capaci di causare ingenti danni agli edifici e alle strutture di legno. La loro presenza può passare inosservata fino a quando il danno diventa evidente, rendendo necessarie misure di intervento specifiche per eliminarle.

ll parassita più distruttivo del mondo: è questa la triste fama con cui è conosciuta la termite, un piccolo insetto che spesso viene confuso con la formica che è invece molto meno dannosa. Le tremiti sono divoratrici del legno e causano notevoli danni a mobili, travi, parquet e non solo. Le termiti non sono pericolose per l’uomo e la sua salute, ma qualsiasi oggetto di legno che viene attaccato è a rischio di cedimento, che siano mobili, travature, o altro. Le termiti più comuni sono note con il nome Reticulitermis lucifugus. Dal nome si evince come siano “allergiche” alla luce, inoltre sono abituate in luoghi molto bui e a prediligere legni sani e ben stagionati. 🔗 Leggi su Veronasera.it

© Veronasera.it - Voraci e senza pietà: come eliminare le termiti, il pericolo numero 1 del legno

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