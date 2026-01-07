Maltempo | Citta’ metropolitana Roma interventi su viabilita’ per eliminare situazioni pericolo

A causa della recente ondata di maltempo, la città metropolitana di Roma ha avviato interventi mirati sulla viabilità. Il personale stradale e la polizia locale stanno monitorando costantemente le strade, intervenendo dove necessario per eliminare situazioni di pericolo e garantire la sicurezza degli automobilisti. Sono state disposte chiusure temporanee su alcuni tratti critici per consentire le operazioni di messa in sicurezza.

In seguito alla violenta ondata di maltempo che ha colpito la nostra area nelle ultime ore, le strade provinciali "sono state oggetto di un monitoraggio costante da parte del personale stradale e della polizia metropolitana, con chiusure nei tratti più critici". Questa informazione è stata comunicata attraverso una nota ufficiale della Città metropolitana di Roma. Tra le strade che sono state chiuse si segnalano: la strada provinciale Empolitana, dal km 32+800 al km 33+300, nel territorio di Genazzano, chiusa dalla serata di ieri fino al ripristino delle condizioni di sicurezza; la Sp Sambuci Ciciliano, anch'essa chiusa per allagamento, e la Sp Prenestina Poli al km 33+700, a causa di erosione della scarpata della sede stradale, provocata dalla deviazione di un fosso d'acqua.

