Iran Hegseth senza filtri | Gli Usa stanno vincendo in modo decisivo devastante e senza pietà

In Iran, quattro giorni dopo l’inizio dell’operazione militare israeliana-americana, le autorità iraniane si trovano prive di leadership, aeronautica e marina. La campagna militare, secondo alcune dichiarazioni, sta avendo un impatto devastante e senza pietà, con un avanzamento rapido delle forze coinvolte. La situazione sul terreno appare molto complicata per il governo iraniano, che si sta confrontando con conseguenze immediate e decisive.

Sono passati solo quattro giorni dall’inizio dell’operazione israelo-americana contro l’Iran e il Paese degli ayatollah non ha più nulla nelle proprie mani: né una leadership, né l’aeronautica, né la marina. E all’orizzonte sembra esserci solo la possibilità che entro la settimana Washington e Tel Aviv avranno il pieno controllo sui cieli iraniani. “L’America sta vincendo in modo decisivo, devastante e senza pietà“, ha puntualizzato Hegseth, sottolineando però come la campagna sia ancora all’inizio: “Siamo solo al quarto giorno, le metriche cambiano e altre forze stanno arrivando. E’ molto presto e, come ha detto il presidente Trump, ci prenderemo tutto il tempo necessario per assicurarci di avere successo“. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

