Volley Maschile A3 successo in gara due in casa di Trebaseleghe Stadium punti che pesano La salvezza è più vicina

In una partita valida per la serie A3 maschile, la squadra di casa ha perso in quattro set contro lo Stadium Mirandola. I parziali sono stati 23-25, 23-25, 25-22 e 23-25. La vittoria esterna permette alla squadra ospite di avvicinarsi alla salvezza, mentre i punti ottenuti pesano nella classifica finale. L’incontro ha visto in campo il giocatore Martinez I. della squadra di casa.

sav trebaseleghe 1 stadium Mirandola 3 (2325 2325 2522 2325) SAV SILVOLLEY TREBASELEGHE: Martinez I. 1, Wawrzynczyk 15, Streliotto 3, Cester 22, Candeago 17, Munarin 5, Mason (L), Rampazzo 3, Amarilli (L), Martinez G. 0. N.E. Zaghetto, Mistretta, Rampin, Ceolin. All. Donadi. STADIUM MIRANDOLA: Sitti 4, Maletti 10, Scaglioni 3, Spagnol 25, Galliani 18, Antonaci 7, Rustichelli (L), Catellani (L), Schincaglia 0, Flemma 0, Egwaoje 1, Grue 0. N.E. Montaggioli, Storchi. All. Bicego. Arbitri: Mannarino, Giulietti. NOTE: Durata set 28’, 31’, 28’, 33’; per un totale di 120’; Trebaseleghe 66 su 94 (B.S. 15, Vinc, 5, Muro 10, E.P. 14), Stadium 68 su 97 (B. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Volley Maschile A3, successo in gara due in casa di Trebaseleghe. Stadium, punti che pesano. La salvezza è più vicina Articoli correlati Volley A2 Femminile e A3 Maschile. Volley Modena rischia grosso. Stadium annota il ko di TrebaseleghePoche note positive emergono dal weekend dei campionati di A2 femminile, e A3 maschile: tra le ragazze, la sconfitta del Volley Modena con... Volley Maschile A3. Stadium, a San Donà urgono puntiProsegue tambureggiante il 2026 della Stadium Mirandola, che affronta la terza partita nel giro di 10 giorni: il bilancio non può essere certamente... Contenuti e approfondimenti su Volley Maschile Temi più discussi: A3, al via i Playoff: il programma della gara di andata degli Ottavi; Il commissario tecnico della Nazionale di Volley maschile, Fefè De Giorgi, ricevuto a Palazzo Alvaro dal sindaco facente funzioni Carmelo Versace; Volley, A3 maschile: Ermgroup Altotevere espugna 0-3 il Sabaudia; Pallavolo serie A3 Play off - Selleri: Gabbiano ottimo in gara-1 In Sicilia ci aspetta una battaglia. Volley Maschile A3. Stadium, a San Donà urgono puntiProsegue tambureggiante il 2026 della Stadium Mirandola, che affronta la terza partita nel giro di 10 giorni: il bilancio non può essere certamente definito positivo visto che sono arrivate tre ... ilrestodelcarlino.it Volley Maschile A3. Stadium, ora si fa dura. Arriva il quotato BellunoÈ un finale di 2025 decisamente impegnativo per la Stadium Mirandola, che chiude l’anno con una doppia sfida contro due delle prime della classe: si comincia oggi alle 19 al PalaSimoncelli dove arriva ... ilrestodelcarlino.it COLLE VOLLEY Under 13x3 Maschile Colle Volley Bianca vs Cortona 3-0set: 25-23 25-20 25-21 Oggi, presso la palestra di via Volterrana, si è svolta la partita tra Colle Bianca -Cortona La partita è stata davvero avvincente in quanto le due squadre hanno - facebook.com facebook