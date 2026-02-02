Il weekend dei campionati di A2 e A3 si conclude con qualche brutta notizia per il volley modenese. Il Volley Modena perde in trasferta contro Casalmaggiore e si allontana dalla zona salvezza. La squadra di Lancellotti ora deve cercare di conquistare i tre punti in casa contro Concorezzo per evitare rischi e sperare in un miglioramento nelle prossime partite.

Poche note positive emergono dal weekend dei campionati di A2 femminile, e A3 maschile: tra le ragazze, la sconfitta del Volley Modena con Casalmaggiore allontana le modenesi dalla zona salvezza, anche se lo stesso Casalmaggiore, il Club Italia, e Concorezzo rimangono ancora vicini, sarà indispensabile per Lancellotti e compagne vincere da tre domenica in casa con le brianzole. Nel torneo maschile, l’unico risultato utile per la Stadium Mirandola, che riposava è la vittoria di Savigliano sul Trebaseleghe, che mantiene le due squadre abbastanza lontane sul fondo. A2 Femminile, 1^ Giorn.: E’ Più Casalmaggiore – Volley Modena 3-1; Marsala Volley - Panbiscò Altamura 3-2; Clai Imola - Clerici Auto Concorezzo 3-0; Bressan Offanengo - Club Italia 3-1; Riposa: Tenaglia Altino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Volley A2 Femminile e A3 Maschile. Volley Modena rischia grosso. Stadium annota il ko di Trebaseleghe

Stadium Mirandola torna in campo questa sera alle 20 nel campionato di A3 di pallavolo maschile, affrontando Gabbiano nel match di ritorno.

Argomenti discussi: Finale Coppa Italia Frecciarossa A2 – Aperta la biglietteria e l’accreditamento media e per persone con disabilità; Volley Modena a Casalmaggiore con una Barakova in più; La programmazione pallavolo di DAZN: guarda i match live e on demand | DAZN News IT; Weekend da Serie A.

Volley femminile: Novara si impone su Megabox Vallefoglia, cadono Monviso Pinerolo e ChieriTORINO – Nel 22° turno di campionato di A2 femminile, sono scese in capo tre piemontesi: solo Novara è uscita vittoriosa, le squadre torinesi invece hanno faticato a imporsi. Fra Reale Mutua Fenera Ch ... quotidianopiemontese.it

Pallavolo A2F – In partenza la corsa finale verso la promozione e la salvezza: oggi Futura-TrentinoSi entra nel vivo della Serie A2 femminile. Dopo una prima parte di stagione accesa e per certi versi imprevedibile nei pronostici, le 19 squadre del campionato cadetto scenderanno in campo a partire ... ivolleymagazine.it

