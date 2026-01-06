Volley Maschile A3 Stadium a San Donà urgono punti

Il Volley Maschile A3 torna in campo con la Stadium Mirandola a San Donà. Dopo tre partite in dieci giorni, il team cerca di migliorare il risultato, dopo tre sconfitte consecutive. La prestazione di sabato contro Mantova ha mostrato segnali positivi, offrendo motivi di fiducia in vista delle prossime sfide. L’obiettivo è raccogliere punti fondamentali per risalire la classifica e consolidare il percorso stagionale.

Prosegue tambureggiante il 2026 della Stadium Mirandola, che affronta la terza partita nel giro di 10 giorni: il bilancio non può essere certamente definito positivo visto che sono arrivate tre sconfitte con zero punti, ma la buona prova offerta sabato in casa contro un ottimo Mantova fa ben sperare. Punti. Ormai la Stadium non può più accontentarsi di buone prove, ma deve cominciare a incamerare punti se vuole puntare a quella salvezza che sembra nelle corde della squadra, senza per ora essere riuscita a dimostrarlo: l'occasione odierna, alle 18 sul campo dell'abbordabile San Donà di Piave, sembra quella giusta per riprendere a 'mettere fieno in cascina', anche ricordando il bel successo interno della gara dell'andata, che coincise coi primi punti stagionali della squadra della Bassa.

