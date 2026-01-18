L'Olimpia Teodora si impone senza difficoltà nel derby di Serie B1 femminile contro Cesena, vincendo in tre set (25-20, 25-16, 25-21). La squadra padrona di casa ha mostrato un gioco solido e coordinato, confermando la propria superiorità nella partita. La vittoria rafforza la posizione in classifica, mentre Cesena dovrà rivedere gli aspetti tecnici per migliorare le prestazioni future.

OLIMPIA TEODORA 3 ANGELINI CESENA 0 (25-20, 25-16, 25-21) OLIMPIA: Poggi 4, Marchesano 8, Monaco 8, Boninsegna 10, Fabbri 12, Casini 14, Franzoso (L); Balducci. NE; Ratti, Piani Moretti, Cangini, Bendoni. All. Rizzi. CESENA: Parise 7, Signorini 3, Oke 6, Benazzi 10, Caniato 2, Pirro 7, Gregori (L); Gregori, Cangini 1, Ioli, Guardigli 1. Ne: Casalini, Lupoli, Pasini. All. Lucchi Note: spettatori 250 L’Olimpia chiude il girone d’andata con la dodicesima vittoria su tredici incontri, ottenuta al termine di un classico derby Ravenna-Cesena dominato, anche per l’assenza del palleggiatore ospite Lupoli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Volley B1 donne. Olimpia Teodora dominante. Con Cesena derby senza storia

