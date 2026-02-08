Volley B1 femminile L’Olimpia Teodora stende Forlì nel derby

L’Olimpia Teodora batte Forlì nel derby di volley femminile di serie B1. La squadra di casa si impone con un 3-1 dopo un match combattuto. Nel primo set, Forlì prende il ritmo e si aggiudica la frazione 25-22. Poi, l’Olimpia reagisce e vince il secondo parziale 25-21, portandosi avanti nel punteggio. Nei due set successivi, le padrone di casa controllano il gioco e chiudono con i punteggi di 25-18 e 25-22.

OLIMPIA TEODORA 3 LIFE 365 FORLI' 1 (22-25, 25-21, 25-18, 25-22) OLIMPIA: Poggi 2, Marchesano 11, Monaco 10, Boninsegna 3, Fabbri 11, Casini 16, Franzoso (L); Balducci 8. Ne: Ratti, Bendoni, Piani. All. Rizzi FORLÌ: Bacci 13, Casotti 10, Arcangeli 22, Folli 13, Picchi, Perletti 10, Calisesi (L); Marello, Montini, Casali. NE: Calcinari e Richard. All. Caliendo Note: ammoniti Rizzi nel terzo set e Caliendo nel quarto L'Olimpia Teodora apre il girone di ritorno con una faticata vittoria nei confronti della Libertas Forlì che si esprime, almeno per metà della gara, in versione superiore alla sua modesta classifica.

