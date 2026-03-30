Volley impresa della Rossopomodoro Palermo a Corigliano | i calabresi perdono primato e imbattibilità casalinga

Nella 21ª giornata del campionato di Serie B maschile di volley, la Rossopomodoro Palermo ha conquistato una vittoria importante contro la squadra di Corigliano. Con questo risultato, i calabresi hanno perso il primato in classifica e hanno interrotto la loro imbattibilità casalinga. La partita si è conclusa con il successo della squadra palermitana, che ha portato a casa tre punti fondamentali.

Vittoria fondamentale per la squadra allenata da Ferro, trascinata da Cascio e Fiore. Il presidente Locanto: "Ora dobbiamo continuare così per tenerci fuori dalla zona calda" Grande impresa della Rossopomodoro Volo Palermo nella 21a giornata del campionato di Serie B maschile di volley (girone H). Il sestetto di Nicola Ferro ha espugnato il campo del Corigliano, togliendo in un solo colpo ai calabresi l’imbattibilità casalinga e il primato in classifica. Al Palabrillia la sfida si è conclusa sul 2-3 (parziali 25-23, 21-25, 25-17, 23-25, 12-15), con i biancoverdi siciliani alla fine stremati e sdraiati sul parquet cosentino per dar vita ad un lunghissimo e liberatorio abbraccio collettivo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Volley, impresa della Rossopomodoro Palermo a Corigliano: i calabresi perdono primato e imbattibilità casalinga Articoli correlati Gubbio-Arezzo 0-1: contro gli amaranto, gli umbri perdono l’imbattibilità casalinga nel 2026Gubbio (Perugia), 21 febbraio 2026 – È stata la capolista Arezzo a sconfiggere il Gubbio al «Barbetti» per la prima volta nel 2026. Volley, riparte il campionato di B: Rossopomodoro Palermo all’assalto della SicilyIl campionato di Serie B maschile di volley (girone H) riprende dopo la pausa di fine anno con la penultima giornata del girone di andata. Tutto quello che riguarda Rossopomodoro Palermo Argomenti discussi: Tonno Callipo, nona vittoria di fila e vetta raggiunta: Palermo ko, Lanci predica equilibrio e guarda ai play-off · ilvibonese.it. Volley, alla Rossopomodoro non basta il cuore: Callipo Vibo Valentia passa al Palaoreto e va in testaAi biancoverdi di Nicola Ferro, capaci di fronteggiare a testa alta la nuova capolista (che ha raggiunto il Corigliano battuto a Letojanni, in compagnia dell’Aquila Bronte), restano tanti rimpianti e ... palermotoday.it Volley, Raffaele Lamezia supera Palermo 3-0 e conquista punti preziosiLamezia Terme - Vittoria convincente per la Raffaele Lamezia, che supera la Rossopomodoro Palermo con un netto 3-0 grazie ai parziali di 25-20, 25-22 e 25-19. Una partita ben gestita dai gialloblù, se ... lametino.it