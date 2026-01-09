Volley riparte il campionato di B | Rossopomodoro Palermo all’assalto della Sicily

Il campionato di Serie B maschile di volley, girone H, riprende dopo la pausa natalizia con la penultima giornata del girone di andata. Rossopomodoro Palermo torna in campo, determinata a consolidare la propria posizione e a proseguire il percorso stagionale. La competizione prosegue con l’obiettivo di offrire incontri equilibrati e di qualità, nel rispetto del fair play e della crescita di tutte le squadre coinvolte.

Il campionato di Serie B maschile di volley (girone H) riprende dopo la pausa di fine anno con la penultima giornata del girone di andata. La classifica di questa prima fase della stagione non sorride alla Rossopomodoro Volo Palermo, attardata al terzultimo posto con 6 punti (in coabitazione con. 🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

