Gubbio-Arezzo 0-1 | contro gli amaranto gli umbri perdono l’imbattibilità casalinga nel 2026

L’Arezzo ha vinto contro il Gubbio, interrompendo l’imbattibilità casalinga degli umbri nel 2026. La squadra ospite ha segnato il gol decisivo nel secondo tempo, grazie a un tiro preciso da fuori area. Il Gubbio ha provato a reagire, ma non è riuscito a trovare la rete. La sconfitta segna un cambiamento nella classifica, confermando il momento positivo degli amaranto. I giocatori del Gubbio si preparano ora alla prossima sfida.

Gubbio (Perugia), 21 febbraio 2026 – È stata la capolista Arezzo a sconfiggere il Gubbio al «Barbetti» per la prima volta nel 2026. Il Gubbio ha il pregio di aver approcciato la partita con il giusto atteggiamento ma il difetto, solito, di essere poco concreto negli ultimi metri di campo, mentre gli avversari, ricalcando un po' la partita dell'andata, sono riusciti a mantenere la propria organizzazione trovando poi il giusto episodio grazie anche all'immensa qualità a disposizione di mister Bucchi. Come in occasione del gol decisivo arrivato a inizio secondo tempo. Il break di Chierico libera lo spazio per Pattarello che calcia a incrociare, Krapikas la tocca ma sulla ribattuta il più veloce è Ravasio che infila il tapin vincente.